Hunde und Halter bei blutigem Streit verletzt

Keiner will angefangen haben

Wenig später konnten die Beamten den zweiten Beteiligten an dessen Wohnadresse ganz in der Nähe ausfindig machen - und dieser erzählte eine gänzlich andere Version der Geschehnisse. So erklärte er, vom Hund des Gleichaltrigen gebissen worden zu sein. „Er wies eine entsprechende Verletzung am Zeigefinger auf“, berichtete die Polizei. Zudem soll sein Gegenüber zuerst angegriffen und ihn geschlagen haben, so der 30-Jährige gegenüber der Polizei.