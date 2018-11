O‘Connor will ihre Zeit nicht mit Weißen vergeuden

„Es tut mir wirklich leid. Was ich jetzt sagen werde, ist so rassistisch, ich dachte nie, dass meine Seele so fühlen könnte“, ließ sie im Kurznachrichtendienst ihren Gefühlen freien Lauf. „Aber ich will wirklich nie wieder Zeit mit weißen Menschen verbringen (wenn man Nicht-Muslime so nennt). Nicht für einen Moment, aus keinem Grund. Sie sind ekelhaft.“ Kurze Zeit später setzte sie einen weiteren Tweet zu diesem Thema ab, in dem schrieb: „Es ist interessant zu sehen, ob Twitter das hier verbieten wird, wenn sie Leuten wie Trump und Milbank erlauben, satanischen Dreck auf mein Land zu spucken.“