krone.at-User: „Unter Erdogan undenkbar!“

Nicht wenige User loben jedenfalls Hahn für seine Aussage: „Das Klügste, was ich je von ihm gehört habe“, schreibt Onkelkerni, dem darin viele zustimmen. Für 0726 kommt die Erkenntnis des EU-Kommissars jedoch zu spät: „Der Hahn hat jetzt etliche Jahre für eine Erkenntnis gebraucht, die der Großteil der österreichischen Bevölkerung von Anfang an hatte. Soviel zu seiner Qualifikation.“ Zudem wird an seiner Motivation gezweifelt: „Ach so, bald kommen EU-Wahlen, schon klar. Posterl sichern“, bemerkt spoabwirtschafter.