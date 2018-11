Hilferuf zur Rettung vom Tod bedrohter Christin

Asia Bibi war am Mittwoch nach acht Jahren wegen angeblicher Gotteslästerung in der Todeszelle vom Obersten Gericht in Islamabad freigesprochen worden. Daraufhin hatte die radikalislamische Gruppe Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) eine Revolte angezettelt, die ganz Pakistan lahmlegte. Die Proteste endeten nach einem Kniefall der Regierung.