Freigesprochene Christin: Anwalt verließ Pakistan

Nach der Aufhebung des Todesurteils gegen die Christin Asia Bibi in Pakistan hat ihr Anwalt aus Sorge um seine eigene Sicherheit das Land verlassen. „Unter den aktuellen Umständen ist es mir nicht möglich, in Pakistan zu leben“, sagte Saif-ul-Malook Samstag in der Früh, bevor er in ein Flugzeug nach Europa stieg.