Taskforce arbeitet an neuen Gesetzen gegen Hass

Im November lädt die Regierung zu einem Gipfel gegen Gewalt, eine Taskforce arbeitet an entsprechenden Maßnahmen im Kampf gegen Hass im Netz. Nun zeichnen sich erste konkrete Gesetzesänderungen ab. Etwa die Aufnahme des Tatbestands in das Verwaltungsstrafrecht - so können rasch Geldstrafen verhängt werden.