Trotz Stürzen: US-Turnerin schreibt WM-Geschichte

Die US-Amerikanerin Simone Biles hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Doha Geschichte geschrieben. Die 21-Jährige holte im Mehrkampf trotz je eines Sturzes am Sprung und am Schwebebalken Gold und gewann damit als erste Athletin überhaupt vier Mehrkampf-WM-Titel. Biles übertrumpfte die Russin Swetlana Chorkina, die 1997, 2001 und 2003 triumphiert hatte.