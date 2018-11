Der Drang zum Handy am Steuer sinkt immer mehr

Die bewusstseinsbildenden Maßnahmen haben die Lenker offenbar nicht kalt gelassen . Weil mehr als 30 Prozent der Unfälle auf den Straßen ob der Enns durch Ablenkung passieren und, wie berichtet, jeden Tag 151.000 Telefongespräche am Steuer eines Pkw in OÖ geführt werden, startete die Asfinag Mitte Juli ihre Kampagne „Hallo Leben - kein Smartphone am Steuer“.