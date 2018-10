Eurofighter fliegen wieder im Überschallbereich

Es ist wieder so weit: Erneut trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres Abfangmanöver im Überschallbereich. Je zwei Überschallflüge soll es vom 5. bis 16. November 2018 pro Tag (außer am Wochenende) in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geben. Es wurden zwar Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelästigung gering zu halten, allerdings könnte der eine oder andere Knall dennoch zu hören sein.