Trost für Fans: Lara Gut präsentiert ihren Film

Nur einen Tag nach dem Saisonstart in Sölden präsentierte Ski-Star Lara Gut in Zürich erstmals ihren neuen Film vor großem Publikum. „Es ist emotional für mich, die Bilder noch einmal vor Augen zu haben, es ist schon speziell, mich auf dem grossen Screen zu sehen“, sagte dazu Gut. In der Zwischenzeit löschte auch ihr Ehemann Valon Behrami seinen Instagram-Account.