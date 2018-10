Monschein: „Ich liebe es, mit ihm zu spielen“

Dass die Vorstellung der Austria gegen den Underdog aus Floridsdorf „keine Augenweide“ - so Trainer Thomas Letsch - war, war den Violetten bewusst. Bei den in der Liga um ihre Form kämpfenden Favoritnern klammerte man sich deshalb an die positiven Aspekte. Etwa, dass mit Monschein endlich ein Stürmer Selbstvertrauen tanken konnte. Oder auch, dass Max Sax nach seiner Einwechslung in der letzten halben Stunde dem Offensivspiel der Hausherren sichtlich gut tat.