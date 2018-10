Switolina: 2 Millionen Euro und Nummer 4 der Welt

Gerade noch für die WTA Finals in Singapur qualifiziert, hat Elina Switolina mit dem Titel beim Damen-Masters in Singapur so manch Kritiker verstummen lassen. Mit einem 3:6,6:2,6:2-Finalerfolg über die US-Amerikanerin Sloane Stephens hat sich die Ukrainerin im Ranking von der siebenten an die vierte Stelle geschoben. Der 13. Titel ihrer Karriere war ihr bisher größter.