RTL-Nackerpatzerln gehen am Samstag auf Liebeskurs

(hinten v.l.) „Love Island“-Gewinner 2017 und Tattoomodel Jan Sokolowsky (29) aus Köln, Antonino (36), Karosseriebauer und Fitnessmodel aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg, Marvin (23), Angestellter aus St. Margrethen in der Schweiz, Martin (28), Student aus Chemnitz - (vorne v.l.) Jennifer (27) aus Dietmannsried in Bayern, Marina (27), Sachbearbeiterin aus Augsburg, Sherilyn (21) aus Rüdersdorf bei Berlin, Model und Moderatorin Gina-Lisa Lohfink (32) aus Frankfurt am Main

Bild: MG RTL D