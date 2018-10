Heli-Drama: Schmeichels emotionaler Abschiedsbrief

Schmeichel kann es kaum in Worte fassen. Srivaddhanaprabha habe all seine Kraft in den Klub gesteckt. „Ich habe nie einen Mann, wie dich kennengelernt“, trauert Schmeichel, „Du hattest Zeit für jeden. Ich werde dich immer bewundern - als Leader, als Vater und als Mann!“ Srivaddhanaprabha hat den Fußball verändert, so der Towart.