Bekenntnis zur Demokratie bleibt oft nur Theorie

Kandidat? Nein, danke!

Das Engagement für die Demokratie definieren die meisten über die Teilnahme an Wahlen, siehe Grafik. Selbst kandidieren würden bloß zwei Prozent; vier Prozent können sich eine aktive Mitarbeit in einer Partei vorstellen. Mit „medialer Arbeit“ in der Grafik sind übrigens das Verfassen von Leserbriefen oder E-Mails an Redaktionen sowie Internet-Postings gemeint.