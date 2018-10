Ein Jahr nach Amoklauf: Stiwoll will vergessen

Die milde Herbstsonne taucht die Landschaft in goldenes Licht. Von den grünen Wiesen zupfen Kühe die letzten Grashalme, während bunte Blätter durch die Luft wirbeln. Ein gelbes Postauto schlängelt sich durch die engen Gassen hinauf auf den Berg. Hundegebell in der Ferne, ansonsten nur Stille und Natur. Weststeirische Idylle wie aus dem Bilderbuch. Genauso stellt man sich einen Ort mit 720 Einwohnern vor. Und doch ist hier nichts mehr so, wie es einmal war. Stiwoll, ein Jahr danach.