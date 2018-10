Ist US-Präsident Trump jetzt in echter Bedrängnis?

Das Massaker von Pittsburgh, bei dem am Samstag ein 46-jähriger Antisemit in einer Synagoge elf Menschen tötete, ist bereits der zweite offenbar politisch motivierte Gewaltakt, der die USA in der Schlussphase des Wahlkampfs für die Kongresswahlen am übernächsten Dienstag erschüttert. In den Vortagen wurden 13 Briefbomben abgefangen, die an prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump gerichtet waren. Seitdem sieht Trump sich mit verschärften Vorwürfen konfrontiert, er trage mit seiner polemischen Rhetorik zur Aufheizung des politischen Klimas im Land bei. Ist der mächtigste Mann der Welt jetzt in echter Bedrängnis? Diskutieren Sie mit!