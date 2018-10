Trump: „Mörder sollen ultimativen Preis zahlen“

Das Massaker an sich habe jedenfalls wenig mit den Waffengesetzen zu tun, betonte Trump. Im Gegenteil: Wenn es Verteidigung in der Synagoge gegeben hätte, wäre das Resultat anders, sprach er sich für bewaffnetes Sicherheitspersonal bei Gottesdiensten aus. „Ein Verrückter ging hinein, und die Gemeindemitglieder hatten keinen Schutz. Bewaffnete Posten hätten ihn sofort stoppen können“, so der Präsident gegenüber Journalisten, bevor er die Air Force One bestieg.