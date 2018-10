Italiens Volleyball-Weltmeisterin (38) gestorben

Sie debütierte schon mit 17 im Nationalteam,schaffte es dann in ihrer Karriere auf 278 Einsätze mit den „Azzurre“, 2002 wurde sie mit Italien Weltmeisterin. In den Jahren 2007 und 2011 gewann Anzanello auch den Weltcup. Sie war Spielerin von AGIL, Villa Cortese und Novara in Italien und Azerrail Baku in Aserbaischan und gewann dreimal die Meisterschaft.