Ungarn: Münzschatz in gesunkenem Schiff entdeckt

Der ungewöhnlich niedrige Wasserstand der Donau hat Archäologen in Ungarn reiche Funde beschert. Am Ufer des Stroms in Erd, rund 25 Kilometer südlich von Budapest, sind alte Geldstücke, aber auch Waffen und Teile eines alten Schiffswracks zutage gekommen. Rund 2000 Gold- und Silbermünzen konnten bisher geborgen werden.