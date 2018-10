Verdächtiges Päckchen an Robert De Niro versendet

Erneuter Sprengstoff-Alarm in New York: Im Stadtteil Manhattan ist am Donnerstag ein verdächtiges Paket abgefangen worden, das an den Hollywood-Star Robert De Niro versendet wurde. Laut Medienberichten handle es sich um dieselbe Art von Paket wie jene an Ex-Präsident Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.