Polizeiwaffe verschwunden - Beamter suspendiert!

Der folgenschwere Vorfall spielte sich am 1. Oktober in einer Polizeiinspektion in Wels-Land ab. Nach Angaben des inzwischen freigestellten Beamten sei plötzlich ein angeblicher Kollege aufgetaucht und habe ihn um eine Pistole gebeten. Er stünde unmittelbar vor einem Einsatz, für den er bewaffnet sein müsse, soll er laut Aussage des Polizisten erklärt haben.