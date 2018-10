Haus der Geschichte wird „Haus der Republik“

Direktorin des Hauses über „gemeinsamen Weg“ erfreut

Monika Sommer, Direktorin des Hauses der Geschichte, erinnerte an die Zeit ihrer Bestellung im Februar 2017: „Als ich den Auftrag übernahm, war die Zukunft ungewiss.“ Sie wolle nun gemeinsam an jenem Fundament weiterbauen, das man in den vergangenen Monaten geschaffen habe. „Wir werden am 10. November das Modul 1 eröffnen. Damit füllt die Republik eine Lücke und gibt ihrer jüngeren Geschichte einen eigenen Raum.“ Sie sei glücklich, dass nun ein „gemeinsamer Weg“ skizziert sei, die Unabhängigkeit werde gewahrt bleiben.