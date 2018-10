Asyl für syrischen General: Justiz ermittelt

Asyl-Aufregung um einen General aus Syrien in Österreich: Weil ein syrischer Geheimdienstmitarbeiter, dem jetzt Folter vorgeworfen wird, 2015 in Österreich Asyl bekam, ermittelt die Justiz gegen Beamte des Verfassungsschutzes (BVT) und des Asylamtes (BFA). Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs. Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren an die Korruptionsstaatsanwaltschaft abgetreten, weil ein wichtiger Belastungszeuge der BVT-Affäre involviert ist, hieß es am Dienstagabend. In einem Medienbericht ist von einem „Asylskandal“ die Rede.