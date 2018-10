Rad-Weltrekordler Michael Strasser wieder daheim!

Die Reisenden und Wartenden am Flughafen Schwechat staunten nicht schlecht, als am Sonntagabend plötzlich die Musikkapelle Trautmannsdorf zu einem „Oh du mein Österreich“ anhob. Sie war gekommen, um Weltrekordler Michael Strasser, der in 84 Tagen von Alaska nach Patagonien im Süden von Argentinien geradelt war (siehe Video oben!), zu empfangen.