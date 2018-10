Straßenbahn-Chaos in Wien: 16 Linien standen still

Ein Ladekran hat am Montag einen Stromausfall mit schwerwiegenden Folgen ausgelöst: Weil er eine Oberleitung beschädigte, standen im ersten, achten und neunten Wiener Gemeindebezirk 16 Straßenbahnen augenblicklich still - einige auch mitten auf Kreuzungen! Tausende kamen durch das Chaos im Frühverkehr zu spät zur Arbeit oder in die Schule. Am Vormittag rollte der Öffi-Verkehr dann wieder weitgehend störungsfrei.