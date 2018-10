Fall Khashoggi: Erdogan will „Wahrheit“ enthüllen

Saudi-Arabien gerät nach dem gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi international immer stärker Druck. Zahlreiche Staaten halten die offizielle Darstellung, wonach Khashoggi im Konsulat des Königreichs in Istanbul bei einer Schlägerei zu Tode kam, für unglaubwürdig. US-Präsident Donald Trump warf Saudi-Arabien „Lügen“ vor. Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten, es bestehe weiterhin dringender Klärungsbedarf. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte eine vollständige Aufklärung des Falls an. Er werde am Dienstag im Parlament die „ganze Wahrheit“ enthüllen, sagte er am Sonntag.