Sorge um die AMAG Ranshofen und die Lenzing AG

Große Sorge gibt es in Oberösterreich akut um die Zukunft der AMAG Austria Metall AG in Ranshofen und die Lenzing AG, an denen die B&C-Privatstiftung Mehrheitsbeteiligungen hält. Diese versucht gerade die „Abwehr einer feindlichen Übernahme“ durch Investor Michael Tojner und die Unicredit. Gewerkschafter sind in Alarmstimmung!