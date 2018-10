Ältester fleischreißender Knochenfisch entdeckt

Einen bemerkenswerten Fund haben Forscher in einem Steinbruch im bayrischen Markt Pförring nahe Ingolstadt gemacht. In Plattenkalkablagerungen entdeckten sie das 150 Millionen Jahre alte Fossil eines „Urzeit-Piranha“. Der neue Fund stelle die älteste Überlieferung eines Knochenfisches dar, der in der Lage war, Stücke aus anderen Fischen herauszubeißen, berichten die Wissenschaftler.