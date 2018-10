Make Europäische Union great again!

Wunsch an das europäische Christkind: Leuchtturmprojekte statt Bürokratie

Will die Europäische Union als das, was sie im Grunde auch ist - nämlich eine starke Wirtschafts- und Wertegemeinschaft -, auch ernst genommen werden, wäre sie gut damit beraten, sich vor allem der längst überfälligen Leuchtturmprojekte anzunehmen. Die DSGVO und das Zeitumstellungs-Aus sind jedenfalls keine davon. Und sie sollte aufpassen, dass sie beim Bürger mit Maßnahmen wie Klingelschildanonymisierungen und Gurkenkrümmungsverordnungen nicht vordringlich als europäisches Bürokratieförderungsprojekt in Erscheinung tritt. Denn Bürokratie können wir Österreicher selbst schon ganz gut.