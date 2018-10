Boxer: „Jugendliche wachsen ohne Orientierung auf“

Wir treffen Coach Gery in seinem Klub. Er ist überzeugt: „Unsere Teenager sind ein Spiegelbild der Gesellschaft.“ Und: „Oft sind es Kinder aus sozial schwächeren Familien, die keine Struktur haben. Hier liegt das Problem. Die Jugendlichen wachsen ohne Orientierung auf.“ Gery Pelikan lehrt den Teenagern ein strukturiertes Leben. „Struktur heißt, zu grüßen und pünktlich zu sein.“ Entschlossenheit ist dabei ein Muss und kann in einem Boxverein leichter umgesetzt werden als in einer normalen Schule. „Wer zu spät kommt, egal ob Schüler oder Manager, macht neun Strecksprünge. Dass kann man in der Schule gar nicht machen, das wäre ein Skandal, wenn ein Schüler zu spät erscheint und dann Streckensprünge machen müsste.“