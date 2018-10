Pastor Brunson bittet Gott um Weisheit für Trump

Zwei Jahre lang wurde US-Pastor Andrew Brunson in der Türkei festgehalten, ehe er am Freitag freigelassen wurde und in seine Heimat zurückreisen durfte. Bei seinem Empfang in Washington kam es am Samstagabend zu einer kuriosen Szene, denn Brunson betete im Oval Office des Weißen Haus und in Anwesenheit von Donald Trump für „übernatürliche Weisheit“ für den US-Präsidenten. Trump nahm es mit Humor ...