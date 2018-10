Bayern wählt: Bundesland steht vor großem Umbruch

In Bayern hat am Sonntag die mit Spannung erwartete Wahl eines neuen Landesparlaments begonnen. Den seit Jahrzehnten regierenden Christsozialen drohen laut Umfragen schwere Verluste. Mit ersten Prognosen wird gleich nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gerechnet. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird in der Nacht auf Montag erwartet.