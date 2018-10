Ein Jahr Türkis-Blau, das vieles verändert hat

So übel wie die politischen Brandmelder auf Twitter, Facebook & Co. tun, dürfte die türkis-blaue Regierung nicht sein. Schließlich könnten ÖVP und FPÖ den beklagenswerten Zustand der Opposition ausnützen, um ganz andere Saiten aufzuziehen. Ein Jahr nach den Nationalratswahlen lassen sich aus einer ersten Regierungsbilanz die erwarteten konservativen Korrekturen ablesen. Der große Umsturz ist ausgeblieben. Bei Mitberechnung des „Chill-Faktors“, also des gefühlten Unterschieds, ist die Lage des Landes heute allerdings eine deutlich andere als jene im Herbst 2017.