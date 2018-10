Rote Schock-Umfrage: SPÖ jetzt gleichauf mit FPÖ

Kurz in Kanzlerfrage weiter klar voran

In der Kanzlerfrage hält ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Konkurrenz auf Abstand. 33% der Befragten würden ihn einer Direktwahl zum Kanzler wählen, 34% würden die ÖVP wählen. Rendi-Wagner erreicht in der Kanzlerfrage 15%, Vorgänger Kern war im September noch auf 21% gekommen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache liegt mit 12% weiter auf dem dritten Platz.