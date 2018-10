Araber kaufen massenhaft Villen am Bosporus auf

Türkische Seifenopern pushen Popularität der malerischen Villen

Die traditionellen Holzvillen am Bosporus, die im 19. Jahrhundert von der osmanischen Elite und reichen Kaufleuten als Sommerhäuser gebaut wurden, sind den Arabern vor allem durch Romane und die türkischen Fernsehserien bekannt. Besonders die in der arabischen Welt äußerst erfolgreiche Serie „Ask-i-Memnu“ (Verbotene Liebe) trug zur Bekanntheit der Yalis bei, da sie weitgehend in einer Villa am Bosporus gedreht wurde. „Diese Seifenopern sind tatsächlich unsere beste Werbung im Ausland“, sagt Tuna.