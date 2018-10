Löscheinsatz nach Großbrand in Schokoladen-Fabrik

15 Feuerwehren standen am Mittwoch bei einem Brand in der Schokoladenfabrik „Frucht und Sinne“ in Frankenmarkt im Hausruck im Einsatz. Der Dachstuhl der Manufaktur brannte komplett aus, Teile der Produktion sind beeinträchtigt, der entstandene Sachschaden ist laut Polizei erheblich.