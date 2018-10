In Sölden ist trotz Warmwetter „alles auf Schiene“

Diese riesigen Depots hat man wie zuletzt üblich bereits im Frühjahr angelegt und über den - heuer besonders heißen - Sommer mit dicken Vliesen abgedeckt. Trotz 30 Prozent Verlust hat man damit im Herbst ausreichend Schnee zur Präparierung der Rennpiste zur Verfügung. „Drei Viertel der Schneedepots sind bereits auf dem gesamten Weltcup-Hang“, berichtete Grüner am Mittwoch. „Das würde reichen, um die Rennen durchführen zu können.“ Am 18. Oktober erfolgt die offizielle Schneekontrolle durch den Internationalen Skiverband FIS. Ob davor auf dem Rennhang noch trainiert werden kann, entscheidet sich am kommenden Montag und hängt auch vom Wetter ab.