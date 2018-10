Steirerin: „Wir haben so viel Glück gehabt“

Was haben Sie gemacht?

Wir sind ins Auto, da fühlt man sich ja am sichersten wegen des Faradayschen Käfigs. Dann sind wir zu einem Restaurant gefahren - aber das war ein großer Fehler. Dort sind die Straßen nicht so kanalisiert wie bei uns, binnen kürzester Zeit haben die Wassermassen sie geflutet, wir sind auch durch die Lachen geschwommen! Hätten wir die Autotür aufgemacht, wären die Wassermassen nur so hereingeschossen. Es war sehr unheimlich, wir waren leicht in Panik.