Der Fall Sigi Maurer, oder: Was von #metoo blieb

Unabhängig davon, wie man zur politischen Arbeit der Ex-Grünen Maurer denn auch stehen mag: Was die Entscheidung in jedem Fall deutlich macht, ist, dass es in Wahrheit keinen effizienten Schutz gegen Hass im Netz gibt. Man muss sich in letzter Konsequenz mangels gesetzlicher Möglichkeiten also Untergriffigkeiten im Internet gefallen lassen, auch ein selbstständiges Vor-den-Vorhang-Holen von halbstarken Nachtschattengewächsen, die in der scheinbaren Anonymität des Internets dann plötzlich mutig sind, ist nicht erlaubt.