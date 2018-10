Sozialmarktbus-Aus: „Stadt will Armut verstecken“

Dabei soll der gespendete Mercedes-Bus, in dem es etwa ein Kilo Obst um 50 Cent gibt, ohnehin nicht auf dem Kohlmarkt stehen, sondern in Betonsiedlungen am Stadtrand oder auf dem Praterstern. Der Verein Start Up betreibt drei Sozialmärkte in Hernals, Meidling und Floridsdorf. Seine 12.000 Mitglieder sind Mindestrentner, Mindestsicherungsbezieher & Co.