Platzsturm im Derby: 30.000 Euro Strafe für Rapid

Rapid wird gegen das Urteil Einspruch einlegen. Dies gab Klub-Präsident Michael Krammer am Montag bekannt. Die Fehlleistung des Vereins würde er sich in der Langfassung des Urteils gerne ansehen, sagte Krammer in der Diskussionssendung „Talk und Tore“ des TV-Senders Sky. Der Verein sei sich keiner Schuld bewusst. „Deshalb werden wir auch gegen die Höhe dieser Strafe berufen.“ Die Strafe sei „unverhältnismäßig“. Strafen gegen die auf den Platz gestürmten Anhänger werde es geben, hielt Krammer fest. „Wir kennen diese Menschen. Es wird ganz sicher Sanktionen geben.“