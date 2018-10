Schockierender Verdacht gegen ORF-„ZiB“-Moderator

Betretungsverbot verhängt

Wie die „Krone“ erfuhr, wurde eine Anzeige gegen ihn erstattet und ein Betretungsverbot verhängt. Die Vorwürfe: Körperverletzung und gefährliche Drohung. Angezeigt hat ihn seine Ex-Freundin, die seit 2014 eine Beziehung mit ihm führte. Laut der Aussage, die sie der Polizei zu Protokoll gegeben hat und die der „Krone“ vorliegt, soll er ihr gegenüber erstmals 2015 gewalttätig geworden sein. „Es fing damit an, dass er mich bei den Haaren riss und teilweise auch an den Haaren durch die Wohnung schleifte.“ Im betrunkenen Zustand habe er auch öfters versucht, sie zu schlagen. Die Beziehung sei von Streit und Trennungen geprägt gewesen, gab die Frau bei der Polizei an.