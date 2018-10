ORF nimmt Rafreider „bis auf Weiteres“ vom Schirm

Ex-Freundin will jetzt „einfach Ruhe von ihm“

Zur Causa äußern will sich auch die Frau, mit der die „Krone“ in Kontakt steht, nach wie vor nicht öffentlich. Das verwundert nicht, hatte sie doch in ihrer Aussage betont, dass es ihr nicht darum gehe, ihn „fertig zu machen“. Auch auf Geld sei sie nicht aus. „Ich möchte einfach nur Ruhe von ihm“, gab sie bei der Polizei an.