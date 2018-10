Nach Ohrfeige für Autoknacker selbst vor Gericht

Teure Behandlung

Wenn’s nicht gut läuft für den Vöcklabrucker, dann könnte der sogar schmerzensgeldpflichtig werden. Auch er wird vom Autoknacker Geld einklagen. Da dieser HIV-positiv ist und an Hepatitis C leidet, muss der Autobesitzer, den der Einbrecher mit einem Messer an der Hand verletzt hatte, eine vorbeugende Behandlung über sich ergehen lassen: „Die kostet 8500 Euro, ich habe 20 Prozent Selbstbehalt.“