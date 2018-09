Schwerkranker Angreifer verletzte Opfer mit Messer

Plötzlich Messer in der Hand

Doch dann fing der Wahnsinn an. „Als ich die Polizei anrufen wollte, hatte er plötzlich ein Messer in der Hand“, erinnert sich der Autoknacker-Fänger, der sich dann in einen Kampf verstrickt sah. Dabei ließ der Angreifer das Messer aber nicht mehr los und verletzte den Autobesitzer auch an der Hand, ehe Zeugen zu Hilfe kamen, um den Einbrecher festzuhalten, bis die Polizei kam.