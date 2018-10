Charlie Winston: Steter Kampf für mehr Empathie

Wenn du ein Thema wie Mobbing aufgreifst und darüber singst - ist das ein direktes Resultat daraus, dass du deine Stimme verantwortungsbewusst für Opfer erheben möchtest?

Das kam, als ich Vater wurde. In erster Linie finde ich Empathie unheimlich wichtig. Ich bin als Songwriter sehr empathisch, aber in dieser Rolle musst du dich auch in die Schuhe jemand anderes versetzen können. Ich hörte in einem englischen Radio ein Programm über Eltern, die mit Mobbing an ihren Kindern konfrontiert wurden. Zwei Kinder von unterschiedlichen Eltern nahmen sich als Resultat daraus sogar das Leben, was mich wirklich sehr bewegt hat. Nachdem ich selbst Vater bin, fragte ich mich, was würde ich meinem Kind sagen, wenn ich in dieser Situation wäre und genau darum dreht sich „Get Up Stronger“. Für diesen Song habe ich wahnsinnig viel Zeit gebraucht, weil es alles andere als leicht ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Du fühlst dich als Mobbing-Opfer so allein wie kaum woanders im Leben. Im Endeffekt ist es mein wichtigster Song und ich bin auch etwas stolz, dass ich ihn geschafft habe, weil er wirklich viel Zeit in Anspruch nahm. (lacht)