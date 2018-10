Neureuther: „Das Baby macht Marcel noch schneller“

Dachtest du in den letzten Monaten an Rücktritt?

Um ehrlich zu sein: Ja! Im Sommer hat es nicht wenige Tage in der Reha gegeben, an denen ich dachte: Die anderen schupfen da ihre Gewichte, und ich kann einfach nicht. Weil zuerst das Knie schmerzte und dann auch noch der Rücken wehtat. Und daheim sitzen Frau Miri und Töchterchen Matilda und warten auf dich. Also warum tust du dir das noch an? Aber die Gedanken wurden dann wieder weniger.