Volkswagen trennt sich von Audi-Chef Stadler

Hintergrund sei, dass der beurlaubte Manager wegen seiner andauernden Untersuchungshaft nicht in der Lage sei, seine Aufgaben als Vorstandsmitglied zu erfüllen und sich stattdessen auf seine Verteidigung konzentrieren wolle. Die vertragliche Abwicklung sei an den Verlauf und den Ausgang des Strafverfahrens geknüpft. Stadler war im Zuge des Dieselabgas-Skandals im Juni dieses Jahres in U-Haft genommen worden. Der Grund: der Verdacht der möglichen Zeugenbeeinflussung und Verdunkelungsgefahr. Er war zudem von Volkswagen beurlaubt und Vertriebsvorstand Abraham Schot als Interimschef bestellt worden.