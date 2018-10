Frau aus Pkw geschleudert - Suchaktion ausgelöst

Eine 41-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr am Samstag um 20:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 514 von Andorf kommend in Richtung Lambrechten. Im Ortschaftsbereich Breitenberg kam sie aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab. Nach der Weiterfahrt in der angrenzenden Wiese prallte sie nach circa 90 Metern gegen eine Hecke, wodurch sich das Fahrzeug um die eigene Achse drehte und in die Höhe katapultiert wurde.